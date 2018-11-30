В Аргентине не встретили Макрона по прилете на G20

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит по прилете в Буэнос-Айрес на саммит G20 из-за недоразумения не встретили у трапа официальные лица Аргентины, сообщает телеканал Todo Noticias.

Президент и первая леди Франции прибыли в Аргентину в среду вечером. Как сообщает телеканал, их должна была встретить вице-президент Аргентины Габриэла Микетти.

"Мы должны были ждать, пока нам не скажут "Сейчас!", чтобы идти к красной ковровой дорожке встречать их. Все было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола (президента. — Прим. ред.) Франции, пока они не сказали нам "Сейчас!". Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент (Макрон. — Прим. ред.) уже садится в автомобиль", — цитирует телеканал слова Микетти.

Согласно видео, опубликованному на официальном YouTube-канале G20, прилетев в аэропорт, президент Франции с супругой спустились по трапу самолета и, не обнаружив официальных лиц делегации, которые должны были их встретить, Макрон пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете, на что обратили внимание СМИ в связи с проходящими во Франции масштабными акциями движения так называемых желтых жилетов.

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября — 1 декабря. Многие главы стран — участниц саммита уже прибыли в Буэнос-Айрес.