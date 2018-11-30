СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев считает неуклюжим пиар-ходом решение украинских властей о запрете въезда в страну мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет.

Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, сообщается на странице украинского президента Петра Порошенко в Twitter. Порошенко объяснил это шаг тем, что Киев хочет "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

"Эта акция имеет смысл только как пиар-ход, к тому же достаточно неуклюжий. Она призвана намекнуть международной общественности, что внутренние нерегулярные формирования на Украине — российского происхождения, хотя сопротивление майдану, а потом и режиму Порошенко имеет внутриукраинские корни, и соответствующие "отряды" сформировали сами украинцы, которые не чувствовали себя в безопасности в собственной стране", — сказал РИА Новости Чихарев.

По мнению политолога, абсурдно предполагать, что Россия будет засылать "бойцов частных армий" по официальным каналам, через контролируемые Киевом пропускные пункты.

"Украина пытается обвинить Россию в ведении гибридной войны — то есть, в том числе, в использовании нерегулярных формирований, частных военных компаний. Однако хорошо известно, что "добровольческие" батальоны, финансируемые украинскими олигархами, и западные ЧВК как раз активно используются с украинской стороны", — сказал Чихарев.

Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".