В Таиланде слон растоптал автомобиль вместе с водителем

БАНГКОК, 30 ноя – РИА Новости. Дикий слон, шедший по дороге местного значения в одном из заповедников на севере Таиланда, растоптал легковой автомобиль вместе с водителем после того, как машина врезалась в его задние ноги, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхао Сот".
Водитель автомобиля, по мнению полицейских, мог не обратить внимания на предупреждающие знаки, так как появление слона перед капотом стало для него неожиданностью, и он не успел затормозить. Автомобиль врезался в задние ноги слона. Рассерженное животное растоптало переднюю часть автомобиля вместе с водителем, который погиб на месте, сообщает газета.
В четверг таиландские СМИ сообщали о смертельном ДТП с участием слона в другом национальном парке в провинции Накхон Ратчасима, где автомобиль-пикап на большой скорости врезался в переходившее автотрассу животное. В результате сильного удара водитель пикапа погиб, а автомобиль получил серьезные повреждения. Лесные рейнджеры национального парка начали поиски слона, который ушел с места происшествия. На месте аварии полицейские нашли только его следы. Рейнджеры считают, что слон мог получить травмы и ему может потребоваться ветеринарная помощь.