В Крыму обвинили Киев в нагнетании обстановки в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Киевские власти продолжают нагнетать обстановку в Азовском море, проводя военные учения, заявил заместитель главы общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Украинские силовики в акватории Азовского моря, входящей в зону военной операции в Донбассе, провели учения по поражению воздушных целей, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook.

"Киевские власти подогревают тему Азовского моря, держа ее в стадии активного разогрева. Они будут разыгрывать эту карту, которая находится только в начальной фазе. Подобными учениями Киев продолжает нагнетать обстановку в Азовском море, провоцируя с поощрения Запада противостояние с Россией. Мы еще будем свидетелями новых провокаций", — сказал РИА Новости Форманчук.

По его мнению, тема Азовского моря вышла на первый план как основной ресурс нагнетания антироссийских настроений, которые должны привести к ужесточению санкций.