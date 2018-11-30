В Совфеде оценили резолюцию США по Керченскому проливу

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Принятие сенатом США резолюции, осуждающей действия российской стороны в Керченском проливе, показывает, что Вашингтон пытается использовать любой повод для обвинения Москвы, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Сенатор отметил, что США продолжают выбранную ими политическую линию в отношении России. По его словам, русофобская стратегия стала уже общей для американского сената.

При этом Морозов указал на то, что резолюция не имеет правовой силы.

"С юридической точки зрения понятно, что это абсолютно ничтожный документ, не имеющий никакого значения, — просто политический фейерверк с очередным осуждением России", — подчеркнул он в интервью RT.

Ранее американский сенат принял резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе,

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на требования российских катеров и кораблей.

Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.