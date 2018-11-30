МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала дежурное заявление о том, что сейчас неподходящее время для сотрудничества с РФ, чтобы ее воспринимали как своего человека на Западе, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Зурабишвили в интервью Би-би-си усомнилась в возможности сотрудничества с Россией из-за ее действий в отношении Грузии и Украины. Грузия занимает проевропейскую позицию, отметила Зурабишвили в интервью, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и США начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

"К сожалению, это отсутствие независимости во внешнеполитическом курсе Грузии и диктует свои правила игры. Сегодня, как и следовало ожидать, под воздействием Брюсселя, других столиц Евросоюза, под воздействием Вашингтона в первую очередь, избранный президент делает дежурное антироссийское заявление, которое призвано воспринимать ее как своего человека на Западе. Она таким образом хотела бы развеять все подозрения в свой адрес, которые возникли в процессе избирательной кампании", — сказал Новиков РИА Новости.

Политик пояснил, что в ходе избирательный кампании Зурабишвили делала заявления, "которые позволяли воспринимать ее многим грузинским гражданам как человека, нацеленного на нормализацию отношений с Россией, и ее поддерживали в пику ее основному сопернику, который воспринимался, как кандидат от партии Саакашвили". Однако в то же время в ряде случаев в ходе избирательной кампании она допускала заявления, которые можно было трактовать как "конкуренцию за право представлять перед Западом антироссийскую позицию", отметил он.