Китай обвинил корабли США в провокации в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 30 ноя — РИА Новости. Корабли американских ВМС незаконно вошли в акваторию близ спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, Пекин сделал представление Вашингтону и настоятельно призывает прекратить подобного рода провокации в будущем, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее Тихоокеанский флот США сообщил, что два корабля ВМС США в среду прошли через Тайваньский пролив в рамках демонстрации свободы навигации.

Как сообщил Гэн Шуан, 26 ноября американские корабли незаконно вторглись во внутренние воды Китая в акватории вблизи островов Сиша.

"Китай направил свои корабли, которые сделали предупреждение американским кораблям и потребовали покинуть соответствующую акваторию", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он добавил, что китайская сторона также сделала решительное представление американской стороне. Китайский дипломат заявил, что действия американских кораблей нарушили нормы международного права, подорвали суверенитет Китая, а также мир и стабильность в соответствующих водах.

"Китайская сторона настоятельно призывает американскую сторону немедленно прекратить подобные провокационные действия, нарушающие суверенитет Китая и ставящие под угрозу его безопасность", — подчеркнул китайский дипломат.