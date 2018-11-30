Дипломат ЕС назвал саммит в Аргентине самым конфликтным в истории G20

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Открывающаяся в пятницу в Буэнос-Айресе встреча на высшем уровне является самой конфликтной в истории G20, в том числе из-за провокации Киева в Черном море, заявил РИА Новости дипломатический источник в аппарате Совета ЕС.

"Саммит в Буэнос-Айресе — самый конфликтный в истории "двадцатки". Напряженность связана как с инцидентном в Черном море, так и с торговым конфликтом между США и Китаем, а также с ситуацией вокруг наследного принца Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи", — сказал собеседник агентства.

Заявленные председательствующей в группе Аргентиной темы саммита вполне традиционные — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие, гендерное равенство.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Торговая война между Китаем и США началась минувшим летом после вступления в силу взаимных повышенных таможенных пошлин.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции в октябре. По предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.