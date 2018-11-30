БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Евросоюз готовит изменения в санкции против России "в связи с подрывом суверенитета Украины". Соответствующие рабочие документы обнародованы в базе данных евроинститутов.
В базе документов Евросоюза, которые находятся в разработке, появились два упоминания о возможных новых ограничениях.
"Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — говорится в ссылке на документ, доступ к содержанию которого закрыт.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
В последнее время в Европе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.