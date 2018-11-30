Порошенко втягивает Украину в авантюру, чреватую катастрофой, заявили в МИД

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, пытаясь сохранить власть, втягивает Украину в авантюру, чреватую катастрофическими последствиями, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы расцениваем происходящее на Украине как очередной тревожный сигнал того, что ситуация в стране развивается по конфронтационному пути", — заявила Захарова во время брифинга, комментируя ситуацию с введением военного положения в ряде областей Украины и инцидентом в Черном море.

"Мы призываем ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие организации обратить внимание на угрозу раскручивания силового сценария, удручающее положение дел с правами человека на Украине и предупреждаем западных кураторов о крайней опасности этой затеи Порошенко, который в таком отчаянном стремлении сохранить за собой власть втягивает страну в очередную авантюру, которая чревата катастрофическими последствиями для самой Украины и в целом европейской безопасности", — добавила она.

Захарова отметила, что при введенном военном положении в ряде областей Украины украинские силовики наделяются исключительными полномочиями вплоть до применения силы без суда и следствия. Это, по ее словам, само по себе представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.