Глава минкульта Ямайки спела, узнав о включении регги в список ЮНЕСКО

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Министр культуры Ямайки Оливия Гранж расплакалась от счастья и начала петь композицию Боба Марли "One Love" после того, как комитет ЮНЕСКО проголосовал за включение музыкального направления регги в список нематериального культурного наследия, говорится в заявлении минкульта страны.

Сформировавшееся на Ямайке музыкальное направление регги вместе с хёрлингом (ирландский хоккей на траве), грузинским единоборством Чидаоба и традиционными японскими ритуальными праздниками Райхосин были включены в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в четверг.

В министерстве культуры Ямайки пояснили, что решение о включении регги в список ЮНЕСКО было принято в ходе 13-ой сессии межправкомитета по сохранению нематериального культурного наследия, которая прошла на Маврикии. Делегацию от Ямайки на сессии возглавляла Гранж.

"Министр культуры была тронута до слез после объявления результатов… Министр Гранж поблагодарила делегатов за их поддержку и вдохновила присутствующих запеть культовую композицию Боба Марли "One Love" по случаю такого исторического события", — отмечается в заявлении.

На свой странице в Facebook Гранж написала, что за включение регги в список ЮНЕСКО проголосовали 20 из 23 стран комитета.

"Это исторический день. Мы очень, очень счастливы… Где бы вы ни находились, если скажете, что вы с Ямайки, вам ответят — Боб Марли", — цитирует агентство Франс Пресс Гранж.

Министр культуры Ямайки добавила, что такая ассоциация "подчеркивает важность ямайской культуры и музыки, темой и посылом" которых является "одна любовь, сплоченность и мир" (строчка из композиции "One Love" Боба Марли — "one love, togetherness and peace").