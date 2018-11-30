В Киеве предложили задерживать российские суда

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу предложил в ответ на действия РФ в Керченском проливе задерживать российские суда.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море и были задержаны.

"Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и сажает наших морских пехотинцев в тюрьму, то российские корабли должны быть арестованы", — заявил Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.