Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию вокруг ДРСМД в декабре

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Одной из тем переговоров глав МИД стран НАТО в начале декабря станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"На встрече министров иностранных дел стран НАТО в начале декабря мы оценим последствия действий России для договора по РСМД и для Североатлантического альянса", — заявил Столтенберг в публикации для ряда европейских изданий, которую распространила пресс-служба альянса.
Генсек НАТО также заявил о готовности союзников продолжать переговоры по этому вопросу.
"НАТО не намерена развертывать новые ядерные ракеты в Европе. Но как альянс мы привержены безопасности и защите всех наших стран. Бремя ответственности лежит на России. НАТО не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений, и мы сделаем все возможное, чтобы избежать их. Но Россия тоже должна сыграть свою роль", — заявил Столтенберг.
По его словам, союзники "по-прежнему готовы вести переговоры с Россией".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.