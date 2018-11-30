Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию вокруг ДРСМД в декабре

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Одной из тем переговоров глав МИД стран НАТО в начале декабря станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств стран НАТО намечены на 4-5 декабря в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"На встрече министров иностранных дел стран НАТО в начале декабря мы оценим последствия действий России для договора по РСМД и для Североатлантического альянса", — заявил Столтенберг в публикации для ряда европейских изданий, которую распространила пресс-служба альянса.

Генсек НАТО также заявил о готовности союзников продолжать переговоры по этому вопросу.

"НАТО не намерена развертывать новые ядерные ракеты в Европе. Но как альянс мы привержены безопасности и защите всех наших стран. Бремя ответственности лежит на России. НАТО не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений, и мы сделаем все возможное, чтобы избежать их. Но Россия тоже должна сыграть свою роль", — заявил Столтенберг.

По его словам, союзники "по-прежнему готовы вести переговоры с Россией".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729, которая вызывала беспокойство, не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД. Он отметил, что Москва в духе доброй воли сообщила американской стороне реальные временные рамки "испытательной деятельности" в отношении ракеты 9М729, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, хотя такая прозрачность и не требуется согласно ДРСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.