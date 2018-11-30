Власти Анкары переименовали улицу, где расположено посольство США

АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Муниципальные власти Анкары заменили таблички с названием улицы, на которой расположено новое здание посольства США, ее переименовали в честь афроамериканского исламского духовного лидера и борца за гражданские права Малкольма Икса, передает корреспондент РИА Новости.

Таблички с прежним названием улицы (1478-я), расположенной в районе Чанкая, заменены на новые с фамилией Икса. Ранее такое решение было принято муниципальным собранием Анкары.

В феврале муниципальное собрание Анкары приняло решение назвать улицу, на которой расположено старое здание посольство США, в честь операции "Оливковая ветвь", которую турецкая армия проводила в сирийском Африне.

Малкольм Икс, американский борец за права темнокожих и идеолог движения "Нация ислама", привлёк в свою организацию огромное количество людей, в том числе знаменитого боксёра Кассиуса Клея, взявшего имя Мохаммед Али. Был застрелен в 1965 году в Гарлеме перед публичным выступлением.