Из Сеула в КНДР впервые за последние десять лет отправился поезд

ТОКИО, 30 ноя — РИА Новости. Поезд из Сеула в пятницу отправился в КНДР впервые за последние десять с лишним лет, чтобы находящиеся на нем южнокорейские официальные лица и эксперты могли обследовать состояние железнодорожных путей до приграничного с Китаем города Синыйджу.

Проект направлен на соединение западной части железных дорог помимо восточного маршрута, ведущего в Приморье с выходом на Транссиб.

Как передали южнокорейские СМИ, уровень пассажиров "поезда объединения" из шести вагонов весьма представительный: в нем едут министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, министр земель и транспорта Ким Хён Ми, представители политических партий, парламентарии. В вагонах есть офисы и спальные места, а также оборудование и электрогенераторы.

Поездка займет 18 дней: в течение этого срока будет обследовано 1200 километров железнодорожных путей КНДР, чтобы выяснить, где требуется модернизация для налаживания сообщения между двумя корейскими государствами.

В последний раз подобная поездка на поезде с Юга на Север состоялась в декабре 2007 года во время проведения Сеулом политики "солнечного тепла" в отношении КНДР. В течение года южане могли поставлять грузы в Северную Корею по железной дороге, но затем наступили сложные времена для Сеула и Пхеньяна, когда у власти в Южной Корее находились консервативные силы, отказавшиеся при поддержке США сотрудничать с северянами под предлогом ядерной угрозы со стороны КНДР. В прошлом году власть в Сеуле вновь перешла к сторонникам межкорейского примирения, и прежние проекты вновь оживают, пробиваясь сквозь препятствия санкций против Пхеньяна.

"Проект соединения Транскорейской магистрали направлен на преодоление раскола на Корейском полуострове, устремлен в будущее", — сказал перед отбытием министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн во время церемонии на станции Торасан недалеко от демилитаризованной зоны.

По его словам, благодаря соединению железных дорог, Юг и Север "смогут добиться совместного процветания и мир на Корейском полуострове будет укрепляться". "Поезда на этой магистрали также будут нести мир и процветание в Северно-Восточную Азию и в другие части мира", — считает министр.

В северной зоне поезд из Сеула был прицеплен к северокорейскому локомотиву на станции Пханмун. Через шесть дней, после Синыйджу поезд переедет на восточное побережье КНДР в порт Вонсан и пройдет 800 километров по восточной магистрали до реки Туманган у границ с Россией. Такой маршрут будет проложен из Южной Кореи впервые после Корейской войны 1950-1953 годов.

США, которые связаны союзническими обязательствами с Южной Кореей в области обороны и безопасности, сначала воспротивились проекту обследования путей в КНДР под предлогом действия против этой страны санкций. Однако руководству Республики Корея удалось уговорить Вашингтон с помощью обещания подробно консультироваться по мере осуществления проекта со всеми заинтересованными сторонами.

Договоренность о воссоединении железных дорог в Корее была достигнута на саммите Севера и Юга в сентябре этого года в Пхеньяне.