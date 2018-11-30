В Крыму прокомментировали запрет Киева на пересечение границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Попытки киевских властей заблокировать визиты иностранцев в Крым обречены на провал, так как многие из них давно уже ездят на полуостров через Россию, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее на сайте погранслужбы Украины появилось заявление первого заместителя главы ведомства Василия Серватюка, в котором говорилось, что в связи с введением военного положения из-за инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины, которые нарушили госграницу РФ, границу с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

"Во-первых, это грубое и циничное нарушение прав человека. Во-вторых, иностранцы давно уже ездят в российский Крым через Россию. Все попытки сопредельного государства заблокировать иностранные визиты обречены на провал. От этой новой выходки киевских властей количество иностранцев в Крыму не уменьшится", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его мнению, киевские власти намеренно препятствуют визитам иностранцев в Крым, так как опасаются, что невыгодная им правда о событиях на полуострове, сознательном выборе крымчан жить вместе с Россией, а также небывалые темпы развития региона станут достоянием широкой международной общественности.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>