Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — рассказали в оборонном ведомстве.

По данным пресс-службы, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново, Золотое-5, Марьевка, Калиново и Пришиб. Всего по территории республики было выпущено более 70 снарядов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.