Евросоюз впервые выдал Китаю беглого коррупционера

ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Болгария экстрадировала в Китай беглого чиновника, подозреваемого в коррупции, говорится в сообщении государственного комитета по надзору КНР.

Отмечается, что это первый случай выдачи Китаю подозреваемого в коррупции госслужащего из страны-члена Евросоюза.

Экстрадированным оказался чиновник уездного уровня провинции Чжэцзян Яо Цзиньйи 1956 года рождения. В декабре 2005 года он бежал за границу после того, как был заподозрен в злоупотреблении служебным положением и коррупции.

В октябре 2018 года Интерпол о просьбе китайских властей опубликовал красное уведомление в его отношении. В том же месяце болгарская полиция арестовала чиновника в соответствии с требованием Интерпола. Местный суд Софии 26 ноября принял решение о выдаче подозреваемого китайской стороне.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглецов.