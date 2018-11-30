Трамп надеется, что серия важных встреч на саммите G20 будет продуктивной

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на продуктивный исход серии важных встреч, запланированных на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

"Прибыл в Аргентину на два дня, которые очень плотно распланированы. На все это время назначены важные встречи. Наша страна представлена исключительно хорошо. Это будет очень продуктивно", — написал Трамп в Twitter.

У президента США планируется целый ряд встреч, включая разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вместе с тем встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным не состоится. Американский лидер ранее написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине в рамках саммита G20.

В Кремле выразили сожаление по поводу такого решения, но отметили, что президент РФ готов к проведению контактов со своим американским коллегой.