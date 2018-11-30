Министр образования США заработала $60 миллионов в 2017 году

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Министр образования США Бетси Девос заработала в 2017 году почти 60 миллионов долларов США – больше других членов американской администрации, сообщает издание Politico со ссылкой на налоговые декларации политиков.

Суммарный доход трех самых богатых министров администрации составил почти 150 миллионов долларов. Помимо Девос и ее супруга высокими заработками отметились министр торговли Уилбур Росс с 47 миллионами долларов дохода в минувшем году, и глава минфина Стивен Мнучин – 41,6 миллиона долларов.

Издание отмечает, что значительную часть доходов финансового трио составил вывод инвестиционного капитала с целью избежать конфликта интересов.

В начале октября журнал Forbes сообщил, что состояние президента США Дональда Трампа упало до 3,1 миллиарда долларов, и в результате он опустился на 138 строчек в рейтинге 400 богатейших людей США (Forbes 400).