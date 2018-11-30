МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Технический сбой на правительственном авиалайнере канцлера Германии Ангелы Меркель, совершившем вынужденную посадку в Кельне, затронул все системы, отвечающие за связь самолета с землей, пишет журнал Spiegel.

По данным издания, ситуация на борту лайнера была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен. На место посадки лайнера в аэропорту Кельна прибыли пожарные автомобили.

Как пишет газета Welt, пилот самолета Меркель отправил аварийный код 7600 через 20 минут после вылета. Данный код, как пишет издание, используется для того, чтобы сигнализировать о потере надежной связи с авиадиспетчерами.

Ранее агентство DPA сообщило, что самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности.

Сама Меркель призналась, что, узнав от бортпроводников о некоем инциденте, она сначала решила, что что-то произошло в Германии. При этом канцлер выразила мнение, что случившееся не говорит о ненадежности правительственных лайнеров.

Как пишет Welt, из-за инцидента Меркель, вероятно, пропустит начало саммита G20. По информации издания, вместе с вице-канцлером Олафом Шольцом она попытается вылететь в Буэнос-Айрес в пятницу утром регулярным рейсом.