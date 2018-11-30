Меркель при вынужденной посадке ее самолета не сразу поняла, что произошло

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что когда она узнала о неком инциденте, находясь на борту правительственного лайнера, сначала решила, что что-то произошло в Германии, сообщает газета Welt.

Ранее агентство DPA сообщило, что самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности.

Как пишет издание, изначально Меркель узнала об инциденте от одного из бортпроводников и подумала сначала о том, что инцидент мог произойти в самой Германии.

По информации издания, канцлер Германии считает, что на борту воздушного судна находился "очень великолепный" экипаж. Меркель также подчеркнула высокий профессионализм капитана правительственного лайнера.

По ее мнению, произошедший инцидент не может говорить о ненадежности правительственных лайнеров.

"Единичный случай не должен заставлять нас менять всю систему", — заявила канцлер, отвечая на вопрос о том, не следует ли задуматься о безопасности самолетов после ряда инцидентов с правительственными лайнерами.

Это уже не первый подобный инцидент с правительственным самолетом в Германии. В феврале прошлого года сломался военно-транспортный самолет, на котором министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Литву. Позднее в марте 2017 года рейс Меркель в Каир был отложен из-за технических проблем.