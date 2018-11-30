Трамп прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональда Трамп прибыл в Буэнос-Айрес, передает корреспондент РИА Новости.

У президента США планируется целый ряд встреч, включая разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Интерес ко встрече Трампа и Си Цзиньпина огромен, ведь переговоры лидеров двух ведущих экономик мира пройдут на фоне торговой войны между странами.

Эксперты полагают, что долгосрочных соглашений между принципиальными соперниками ждать не стоит, но успехом станет заключение "перемирия".

Вместе с тем встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным не состоится. Американский лидер ранее написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине в рамках саммита G20.

В Кремле выразили сожаление по поводу такого решения, но отметили, что президент РФ готов к проведению контактов со своим американским коллегой.