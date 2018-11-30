СМИ: Меркель пропустит первый день саммита G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель, чей самолет совершил вынужденную посадку по пути в Буэнос-Айрес, пропустит первый день саммита G20, сообщает аргентинский новостной портал Infobae.

"Ангела Меркель задерживает поездку в Аргентину и пропустит первый день G20, в рамках которого она планировала двустороннюю встречу с (президентом Аргентины) Маурисио Макри", — отмечает портал.

По информации издания Focus, Меркель отправится в столицу Аргентины в пятницу утром. Текущую ночь она проведет в отеле в Кельне, и уже утром канцлер, министр финансов Олаф Шольц и другие члены делегации отправятся в Мадрид, откуда на регулярном рейсе вылетят в Буэнос-Айрес.

Вынужденная посадка в Кельне

Ранее агентство dpa сообщило, что самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по пути на саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

"Из-за технической неисправности канцлерского Airbus "Конрад Аденауэр" канцлер Ангела Меркель была вынуждена прервать свой полет из Берлина на саммит G20 вечером в четверг", — говорилось в сообщении агентства.

По данным dpa, примерно через час после начала полета машина развернулась над Нидерландами и приземлилась в Кельне, где канцлер должна пересесть в запасной самолет.

Саммит G20 в Аргентине

Саммит G20 в Буэнос-Айресе с участием мировых лидеров запланирован на 30 ноября и 1 декабря. Заявленные председательствующей в группе Аргентиной темы саммита — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие, гендерное равенство.

Ожидалось, что Меркель проведет на полях саммита серию двусторонних встреч, в том числе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщала ранее канцлер Германии, в темах, которые вошли в повестку немецкого председательства в G20 в прошлом году, наблюдается прогресс. В частности, это вопросы борьбы с пандемиями, поддержка женщин-предпринимателей и инвестиции в развитие Африки. Тема цифровизации в общественной жизни и трудовых отношениях получила развитие и в рамках аргентинского председательства, сказала Меркель.