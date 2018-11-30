Российские дипломаты посетили Ярошенко в американской тюрьме

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноя — РИА Новости. Дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке посетили в тюрьме россиянина Константина Ярошенко, который заявлял, что у проблемы со здоровьем.

"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья Ярошенко дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке посетили его в исправительном учреждении "Данбери" (штат Коннектикут)", — говорится в сообщении генконсульства в Twitter.

По словам дипломатов, "россиянин оценил свое самочувствие как удовлетворительное". "Он вновь подчеркнул, что стоматолог тюремной больницы не располагает возможностью проведения лечения и зубного протезирования; вместо этого предлагается удалить больные зубы", — добавили в генконсульстве.

"Сохраняются и другие жалобы медицинского характера. Многочисленные просьбы Ярошенко о проведении лечения в других медучреждениях, к сожалению, пока не были удовлетворены", — добавляют дипломаты.

Они уточнили, что "после неоднократных обращений генконсульства к руководству тюрьмы был решен вопрос о переводе Ярошенко с верхнего места двухъярусной кровати на нижнее".

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.