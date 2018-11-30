На аукционе в США продали частицы лунного грунта

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Частицы лунного грунта, доставленные на Землю советской автоматической станцией "Луна-16" в 1970 году, продали на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 855 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Согласно его информации, оценка данного лота составляла от 700 тысяч до 1 миллиона долларов.

Ушедшие с молотка фрагменты лунного грунта заключены в металлическую коробку с надписью на русском языке "Частицы грунта Луны-16". На коробке имеется увеличительное стекло, позволяющее лучше разглядеть находящиеся под стеклом частицы лунного грунта.

Данные образцы были выставлены на продажу их владельцем, который приобрел их на аукционе Sotheby's в 1993 году. Как отмечает аукционный дом, эти частицы лунного грунта являются единственными, официально переданными во владение частного лица.

Ушедшие с торгов фрагменты лунного грунта ранее принадлежали Нине Королевой, супруге руководителя советской космической программы Сергея Королева. Правительство СССР вручило образцы супруге Королева в знак признания заслуг знаменитого академика.

Среди прочего, на аукцион выставлены звукорегистратор космического корабля "Восток-6", на котором в 1963 году совершила полет первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и к которому прилагаются также восемь аудиокассет с записью переговоров Терешковой во время полета, а также письмо Константина Циолковского писателю-фантасту Александру Беляеву. Эти лоты оцениваются организаторами торгов в 30-40 тысяч долларов и 5-8 тысяч долларов соответственно.

С торгов уже ушли такие лоты, как книга "Дорога в космос" с автографом ее автора Юрия Гагарина, космические шахматы, предназначенные для игры в невесомости, и несколько тематических картин художника Андрея Соколова.