Госдеп разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 миллионов

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США утвердил возможность продажи Польше 20 ракетно-артиллерийских систем на сумму 655 миллионов долларов, сообщило в четверг оборонное ведомство США.

"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов", — говорится в сообщении Пентагона.

Предполагается, что поставки будет вести коммерческая компания Lockheed Martin. Утверждение сделки госдепом не является окончательным этапом процедуры одобрения подобных поставок и не означает гарантированную продажу оборудования.