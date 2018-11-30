Антонов назвал условия американского конгресса по СНВ-3 неприемлемыми

ПРИНСТОН (США), 30 ноя – РИА Новости. В конгрессе США выдвигают неприемлемые для Москвы условия по продлению договора СНВ-3, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

"Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их. Это беспокоит. Создаются дополнительные преграды, препоны на пути продления этого договора (СНВ-3 — ред.). Никакого отношения тактическое ядерное оружие к этим вопросам (СНВ – ред.) не имеет", — сказал дипломат.

В среду сенатор-республиканец Том Коттон и конгрессмен от Республиканской партии Лиз Чейни внесли законопроект, который ограничивает продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года путем прекращения финансирования соглашения. Условием продления договора названа готовность России "сократить свои запасы тактического ядерного оружия и включить свои новые системы в рамки нового договора СНВ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не ознакомились с законопроектом, но обеспокоены такой инициативой. При этом он выразил не согласие с утверждением авторов законопроекта о том, что Москва якобы выработала стратегию эскалации ради деэскалации.

Договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений заканчивает свое действие в 2021 году.

Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.