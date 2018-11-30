Пушков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отмену президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что США не настроены на серьёзный диалог с Россией.

Ранее Белый дом уведомил российскую сторону об отмене встречи Трампа с Путиным в Аргентине. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле сожалеют о таком решении администрации США. Песков добавил, что теперь "обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время", а Путин "готов к проведению контактов со своим американским коллегой".

"Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Пушков добавил, что арест трёх украинских кораблей и моряков несоизмерим по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии.

Трамп ранее написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине. Незадолго до публикации этого сообщения в Twitter Трамп заявил журналистам, что, вероятно, проведет переговоры с Путиным. Кроме того, он подчеркнул, что "сейчас очень хорошее время" для такой встречи.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.