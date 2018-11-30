Антонов: Путину и Трампу нужно обсудить вопросы стратегической стабильности

ПРИНСТОН (США), 30 ноя – РИА Новости. Вопросы стратегической стабильности назрели для обсуждения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, считает российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сегодня все вновь смотрят на Москву и Вашингтон. Лидеры ряда стран предлагают свои услуги для встречи руководителей двух государств. При этом звучат голоса трезвомыслящих политиков о важности предотвращения окончательного слома системы разоружения и контроля над вооружениями", — заявил Антонов, выступая в Принстонском университете.

По его словам, особая обеспокоенность в этой связи высказывается в отношении перспектив нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

"Вопросы стратегической стабильности, будущего режима контроля над ракетно-ядерными вооружениями, в первую очередь ДРСМД и ДСНВ, назрели для обсуждения между президентами Путиным и Трампом", — отметил дипломат.

При этом Антонов не стал комментировать отмену встречи лидеров двух стран в Аргентине по инициативе США.