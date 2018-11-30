БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20, сообщает аргентинский новостной портал Infobae.

Ранее агентство dpa сообщило, что самолет Airbus A340 Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности. При приземлении самолет встречали пожарные машины.

"Ангела Меркель задерживает поездку в Аргентину и пропустит первый день G20, в рамках которого она планировала двустороннюю встречу с (президентом Аргентины) Маурисио Макри", — отмечает портал.

Немецкая газета Die Welt также пишет, что Меркель, вероятно, пропустит начало саммита. По информации издания, вместе с вице-канцлером Олафом Шольцом она попытается вылететь в Буэнос-Айрес в пятницу утром регулярным рейсом.

Kanzlerin sieht nicht happy aus, als sie in Köln die Reise zum #G20 nach Argentinien vorerst abbrechen muss. Quelle: @welt pic.twitter.com/is38OOtqdm — Robin Alexander (@robinalexander_) 29 ноября 2018 г.

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