МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, ознакомившись с докладом об инциденте в Керченском проливе, однако в Кремле не располагают официальной информации об отмене переговоров двух лидеров. По мнению российских политиков и экспертов, ситуация с украинскими кораблями является лишь предлогом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

По словам американского лидера, к такому решению он пришел после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ.

"Основываясь на факте, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я принял решение, в интересах всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!" — написал он в Twitter.

При этом несколькими часами ранее глава Белого дома говорил, что его встреча с российским лидером на полях саммита "Большой двадцатки" может состояться.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что на решение Трампа мог повлиять разговор с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. По словам Сандерс, окончательное решение президент принял на борту своего самолета по пути в Аргентину.

Между тем в Кремле заявили, что не получали официальной информации от США об отмене встречи глав государств в рамках саммита G20 в Аргентине. "Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Только предлог"

На отказ Дональда Трампа встречаться с Владимиром Путиным уже отреагировали в России. Так, по мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, такой шаг может только ухудшить российско-американские отношения, поскольку не будут обсуждены, как ожидалось, вопросы, связанные с продлением действия договоров РМСД и СНВ-3.

"Это, конечно, никак не улучшит наши двусторонние отношения. На встрече Путина и Трампа должны были быть обсуждены такие важные, в том числе и для США, вопросы, как РМСД и СНВ-3. Теперь этого не произойдёт", — сказал Климов.

По его словам, в России "обижаться не будут" и по-прежнему рассчитывают на переговоры двух лидеров, однако они должны пройти на равноправных условиях, иначе "такая встреча не нужна". Сенатор выразил уверенность в том, что отменить встречу Трампа вынудила внутриамериканская оппозиция, а ситуация в Керченском проливе — просто предлог.

"Господин Трамп боится своей внутренней оппозиции, которая носит отчётливо русофобский характер. Ситуация в Керченском проливе просто предлог — он не знает, что делать с этой русофобской оппозицией, и чувствует, что она сильнее, чем он", — заявил зампред комитета СФ.

О надуманной причине отмены встречи говорит и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Полагаю, что ситуация с Украиной — это только предлог. Здесь причина в другом: президентам не о чем разговаривать. Контроля над вооружениями фактически нет. Диалог по региональным конфликтам в принципе невозможен в условиях нынешнего состояния российско-американских отношений. Про экономику вообще можно не вспоминать. Любой российско-американский диалог в США воспринимается как доказательство русского шпионажа, измена американской родине и так далее. В этих условиях Трамп предпочел не встречаться с "токсичным" лидером такой "токсичной" страны", — считает эксперт.

"Шантаж не пройдет"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал решение американского лидера шантажом, подчеркнув, что "Россия по морякам своей позиции не поменяет и шантажировать ее бесполезно". При этом он не исключил, что встреча глав РФ и США на полях G20 все-таки может состояться.

Зампред комитета по международным делам Госдумы Анатолий Карпов полагает, что отмена встречи Путина и Трампа – это продолжение политики по поиску врага в лице России.

Российский сенатор Константин Косачев считает, что президент США Дональд Трамп связал себе руки, поставив встречу с российским лидером Владимиром Путиным в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе. По его мнению, ошибочно считать, что эта встреча больше была нужна российской стороне, поскольку прояснять спорные вопросы, включая столь острые инциденты на море, нужно именно на личных встречах.

На отказ американской стороны от встречи также отреагировала и биржа: рубль замедлил темпы роста к доллару и евро. Как следует из динамики торгов Московской биржи, после заявления Трампа курс доллара расчетами "завтра" на 19.54 мск снижался на 78 копеек, до 66,17 рубля, курс евро — на 86 копеек, до 75,30 рубля.

Ещё утром в четверг в Кремле сообщали, что Вашингтон подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на G20. Как ранее заявлял Песков, встреча состоится до закрытия саммита, 1 декабря в районе полудня.

Инцидент в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

После случившегося президент США заявил, что ему "не нравится агрессия" и что он может отменить планируемую на полях "Большой двадцатки" встречу с Путиным, подчеркнув, что подождет полного отчета от службы национальной безопасности об инциденте в Керченском проливе.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.