МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, ознакомившись с докладом об инциденте в Керченском проливе, однако в Кремле не располагают официальной информации об отмене переговоров двух лидеров. По мнению российских политиков и экспертов, ситуация с украинскими кораблями является лишь предлогом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.
По словам американского лидера, к такому решению он пришел после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ.
"Основываясь на факте, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я принял решение, в интересах всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!" — написал он в Twitter.
При этом несколькими часами ранее глава Белого дома говорил, что его встреча с российским лидером на полях саммита "Большой двадцатки" может состояться.
Между тем в Кремле заявили, что не получали официальной информации от США об отмене встречи глав государств в рамках саммита G20 в Аргентине. "Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Только предлог"
На отказ Дональда Трампа встречаться с Владимиром Путиным уже отреагировали в России. Так, по мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, такой шаг может только ухудшить российско-американские отношения, поскольку не будут обсуждены, как ожидалось, вопросы, связанные с продлением действия договоров РМСД и СНВ-3.
"Это, конечно, никак не улучшит наши двусторонние отношения. На встрече Путина и Трампа должны были быть обсуждены такие важные, в том числе и для США, вопросы, как РМСД и СНВ-3. Теперь этого не произойдёт", — сказал Климов.
По его словам, в России "обижаться не будут" и по-прежнему рассчитывают на переговоры двух лидеров, однако они должны пройти на равноправных условиях, иначе "такая встреча не нужна". Сенатор выразил уверенность в том, что отменить встречу Трампа вынудила внутриамериканская оппозиция, а ситуация в Керченском проливе — просто предлог.
О надуманной причине отмены встречи говорит и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
"Полагаю, что ситуация с Украиной — это только предлог. Здесь причина в другом: президентам не о чем разговаривать. Контроля над вооружениями фактически нет. Диалог по региональным конфликтам в принципе невозможен в условиях нынешнего состояния российско-американских отношений. Про экономику вообще можно не вспоминать. Любой российско-американский диалог в США воспринимается как доказательство русского шпионажа, измена американской родине и так далее. В этих условиях Трамп предпочел не встречаться с "токсичным" лидером такой "токсичной" страны", — считает эксперт.
"Шантаж не пройдет"
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал решение американского лидера шантажом, подчеркнув, что "Россия по морякам своей позиции не поменяет и шантажировать ее бесполезно". При этом он не исключил, что встреча глав РФ и США на полях G20 все-таки может состояться.
Зампред комитета по международным делам Госдумы Анатолий Карпов полагает, что отмена встречи Путина и Трампа – это продолжение политики по поиску врага в лице России.
На отказ американской стороны от встречи также отреагировала и биржа: рубль замедлил темпы роста к доллару и евро. Как следует из динамики торгов Московской биржи, после заявления Трампа курс доллара расчетами "завтра" на 19.54 мск снижался на 78 копеек, до 66,17 рубля, курс евро — на 86 копеек, до 75,30 рубля.
Ещё утром в четверг в Кремле сообщали, что Вашингтон подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на G20. Как ранее заявлял Песков, встреча состоится до закрытия саммита, 1 декабря в районе полудня.
Инцидент в Керченском проливе
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.