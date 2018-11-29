В США слабовидящий подал в суд на Playboy

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Слабовидящий американец Дональд Никсон подал в суд на сайты издания Playboy, так как не смог на них что-либо рассмотреть, сообщает портал TMZ.

В иске, направленном против сайтов Playboy.com и Playboyshop.com Никсон указал, что слепые и слабовидящие не могут в полном объеме воспользоваться предоставляемыми "возможностями, продуктами и услугами". Американец счел это нарушением законодательства США об инвалидах.

Никсон намерен через суд заставить Playboy сделать сайты доступными для слабовидящих пользователей, а также выплатить ему компенсацию, размер которой не оговаривается. Редакция издания не стала комментировать ситуацию, отмечает TMZ.

Журнал для мужчин Playboy издается с 1953 года. Его российская версия выходит с 1995 года. Помимо эротической тематики, в Playboy размещаются статьи о моде, спорте, публичных персонах и политиках.