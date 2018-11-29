Слуцкий назвал отмену встречи Путина и Трампа пиар-ходом

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путинным — своеобразный пиар-ход, продавленный оппонентами России внутри США, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Отмена Трампом встречи с Путинным — это очередная твиттерная антидипломатия, такой снова своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США", — сказал журналистам Слуцкий.
"Я ожидал, что все-таки встреча состоится, хотя бы в усеченном по времени формате. Но это собственное решение Трампа, которое идет полностью в русле антироссийской политики", — добавил он.
Парламентарий считает, что на отмену встречи и была нацелена провокация в Керченском заливе — как и на зачистку предвыборного поля для президента Украины Петра Порошенко.
Ранее Путин и Трамп по просьбе французских властей не стали проводить полномасштабную встречу в Париже.
Слуцкий добавил, что Россия — страна самодостаточная и если встречи не будет, ещё неизвестно, кому от этого станет хуже.