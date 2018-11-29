Слуцкий назвал отмену встречи Путина и Трампа пиар-ходом

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путинным — своеобразный пиар-ход, продавленный оппонентами России внутри США, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Трамп ранее написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где украинские корабли были задержаны с экипажем за нарушение российской границы, отменяет встречу с Путиным в Аргентине.

"Отмена Трампом встречи с Путинным — это очередная твиттерная антидипломатия, такой снова своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США", — сказал журналистам Слуцкий.

"Я ожидал, что все-таки встреча состоится, хотя бы в усеченном по времени формате. Но это собственное решение Трампа, которое идет полностью в русле антироссийской политики", — добавил он.

Парламентарий считает, что на отмену встречи и была нацелена провокация в Керченском заливе — как и на зачистку предвыборного поля для президента Украины Петра Порошенко.

"Это досадно, так как встреча могла бы быть очень полезной. Второй раз подряд лидеры России и США встретятся на одной международной площадке, но опять не смогут провести двусторонние переговоры. Но тем не менее, не стоит расстраиваться. Возможно, некий компромисс будет найден", — отметил депутат.

Ранее Путин и Трамп по просьбе французских властей не стали проводить полномасштабную встречу в Париже.

Слуцкий добавил, что Россия — страна самодостаточная и если встречи не будет, ещё неизвестно, кому от этого станет хуже.