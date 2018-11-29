Госдеп назвал отмену встречи Путина и Трампа сигналом России

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США через "изоляцию" отправляют России четкий сигнал о недопустимости инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Роберт Палладино.

"Совершенно очевидно (то, чего Вашингтон добивается — ред.) это возвращение украинских моряков и кораблей. Агрессия, свидетелем которой мы стали, недопустима. И сильный сигнал был отправлен (через отмену встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина — ред.)", — сказал он.

На уточняющий вопрос, как этот сигнал был отправлен, Палладино ответил, что "через изоляцию".

Ранее Трамп написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны за нарушение границы РФ, отменяет встречу Путиным в Аргентине в рамках саммита G20 и выразил надежду на "содержательный саммит" после разрешения ситуации.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.