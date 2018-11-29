Самолет канцлера Германии Ангелы Меркель в ожидании пассажиров перед вылетов в США. Архивное фото

Самолет канцлера Германии Ангелы Меркель в ожидании пассажиров перед вылетов в США. Архивное фото

БЕРЛИН, 29 ноя — РИА Новости. Самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе, сообщило агентство dpa.

"Из-за технической неисправности канцлерского Airbus "Конрад Аденауэр" канцлер Ангела Меркель была вынуждена прервать свой полет из Берлина на саммит G20 вечером в четверг", — говорится в сообщении агентства.

По данным dpa, примерно через час после начала полета машина развернулась над Нидерландами и приземлилась в Кельне, где канцлер должна пересесть в запасной самолет.