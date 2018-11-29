Полностью окутанный туманом китайский город показали на видео

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Китайский город Нанкин в провинции Цзяньсу, полностью окутанный густым туманом, показали на видео. Ролик опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, что практически все строения в городе, кроме 450-метрового небоскреба Цзыфэн и нескольких других высотных зданий, оказались полностью скрыты в тумане.

Видео было снято с дрона, пролетевшего над центром города на высоте порядка 400 метров. Видимость в самом Нанкине в это время упала приблизительно до 50 метров, отмечает Daily Mail.