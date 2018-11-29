Швейцарский истребитель сопроводил спецборт с российской делегацией

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Истребитель швейцарских ВВС несколько минут сопровождал самолет спецотряда "Россия" с возвращавшимися из Женевы в Москву российской делегацией и журналистами, передаёт корреспондент РИА Новости.
После того как борт специального лётного отряда "Россия" взлетел с аэродрома в Женеве и набрал высоту, к нему приблизился истребитель ВВС Швейцарии и в течение двух-трех минут летел вместе с российским самолётом. Перед тем как прекратить сопровождение и развернуться, пилот истребителя отдал честь, поприветствовав российский борт.
Швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями, пояснили журналистам в российской делегации. Но в этот раз на спецборту главы российского МИД не оказалось — из Женевы он улетел чуть ранее другим самолетом в связи со служебной необходимостью.