В ЛНР заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в республику

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что ополченцам не пришлось применять оружие, так как, не дойдя до территории ЛНР, украинские силовики вышли на минное поле. "В результате чего, по нашим данным, не менее пяти человек были убиты и 8 ранены", — добавил он.