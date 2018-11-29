В ЛНР заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в республику

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.

"Сегодня ДРГ ВСУ (вооруженных сил Украины) предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию ЛНР… Ожидая противника, наши военнослужащие осуществляли наблюдение за передним краем, и в 18.15 (совпадает с мск — ред.) наблюдательным постом в районе населенного пункта Сокольники была выявлена диверсионная группа противника в количестве 20 человек, пытающихся скрытно подойти к нашим позициям", — сказал он.

Марочко уточнил, что ополченцам не пришлось применять оружие, так как, не дойдя до территории ЛНР, украинские силовики вышли на минное поле. "В результате чего, по нашим данным, не менее пяти человек были убиты и 8 ранены", — добавил он.