В Совфеде назвали отказ Трампа от встречи с Путиным шантажом

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия позиции по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, не поменяет из-за отмены президентом США Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным, шантаж не пройдет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Россия по морякам своей позиции не поменяет. Нет, такой шантаж не пройдёт, Россию шантажировать бесполезно", — сказал сенатор.
Он привёл в пример действия России по задержанной в США гражданке РФ Марии Бутиной. "Бутина находится (в заключении в США) в нечеловеческих условиях, но мы американскую сторону не шантажируем, хотя волнуемся за неё не меньше, чем они за украинских моряков", — заметил сенатор.