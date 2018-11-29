Эксперт назвал причину отказа Трампа от встречи с Путиным

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе является лишь предлогом для отказа президента США Дональда Трампа встречаться с лидером России Владимиром Путиным, сторонам просто не о чем разговаривать, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ.

"Полагаю, что ситуация с Украиной — это только предлог. Здесь причина в другом: президентам не о чем разговаривать. Контроля над вооружениями фактически нет. Диалог по региональным конфликтам в принципе невозможен в условиях нынешнего состояния российско-американских отношений. Про экономику вообще можно не вспоминать. Любой российско-американский диалог в США воспринимается как доказательство русского шпионажа, измена американской родине и так далее. В этих условиях Трамп предпочел не встречаться с "токсичным" лидером такой "токсичной" страны", — считает эксперт.

По его словам, для России это никакой роли не играет.

"Была встреча в Хельсинки. И что? После этого ввели антироссийские санкции. Так что от диалога двух лидеров вообще ничего не зависит", — добавил Батюк.