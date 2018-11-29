В Госдуме раскритиковали отказ Трампа от встречи с Путиным

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отмена встречи между президентами РФ и США – это продолжение политики по поиску врага в лице России, считает зампред комитета по международным делам Анатолий Карпов.
"Это продолжение поиска всеобщего врага в лице России. Что удивляет, поскольку мир без России не может существовать", — сказал РИА Новости Карпов.
В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на G20. В Кремле также рассказали, что стороны могут обсудить вопросы обеспечения стабильности и разоружения.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.