В Кремле нет официальной информации об отмене встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В Кремле нет официальной информации от США об отмене встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Трамп написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны за нарушение границы РФ, отменяет встречу Путиным в Аргентине.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита" — сказал Песков.

В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на G20. В Кремле также рассказали, что стороны могут обсудить вопросы обеспечения стабильности и разоружения.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.

Песков об отмене Трампом встречи с Путиным:

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита". pic.twitter.com/38V5yq7aXS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 ноября 2018 г.

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