Трамп объяснил, почему экс-адвокат Коэн дал ложные показания

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн, который в четверг признался в даче ложных показаний конгрессу о проекте строительства здания Трампом в России, лжет, чтобы уменьшить себе срок.

"Он слабый человек, и он пытается получить гораздо меньший срок. Поэтому он врет о проекте, о котором все знали", — сказал Трамп.

Он отметил, что проект не был реализован, а сам он во время предвыборной кампании мог заниматься и своим бизнесом.

Коэн в четверг дал признательные показания в суде, заявив, что лгал конгрессу о проекте Трампа с недвижимостью в России. На заседании суда в Нью-Йорке он заявил, что переговоры о проекте в России шли до июня 2016 года, что он обсуждал с Трампом поездку в РФ, а на слушаниях в конгрессе говорил неправду из соображений лояльности.

В 2017 году на слушаниях в конгрессе он утверждал, что все переговоры по проекту были завершены в январе 2016 года. Теперь он заявил, что три раза обсуждал с Трампом это уже в ходе его предвыборной кампании, сообщает Fox News.

Признание вины состоялось за две недели до ожидаемого помещения Коэна в тюрьму, которое было запланировано на 12 декабря. Как передает Bloomberg со слов адвоката подсудимого, таким образом Коэн пытается избежать тюрьмы.

Ранее Коэн уже признал себя виновным в нью-йоркском суде в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах. Коэн согласился на сделку со следствием и заявил, что действовал по указанию президента.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на предмет строительства в Москве "Башни Трампа" — так часто называют небоскребы, которые строит компания нынешнего президента США Дональда Трампа. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа.

Компания Трампа отказалась от строительства небоскреба через две недели после того, как Коэн написал письмо. Газета не уточнила, почему Коэн решил, что Песков как-то причастен к строительному бизнесу. Песков тогда опроверг эту информацию.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.