Трамп рассказал, когда примет решение о встрече с Путиным

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", скорее всего, состоится.

Он добавил, что примет окончательное решение на борту самолета. Глава Белого дома выступил с таким заявлением перед отлетом в Аргентину, где пройдет саммит.

"Я, скорее всего, буду встречаться с президентом Путиным", — сказал он журналистам.

При этом он добавил, что сейчас "очень хорошее время" для проведения встречи с российским лидером.

Ранее Трамп заявил в интервью газете Washington Post, что может отменить переговоры из-за инцидента в Керченском проливе.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.

При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.