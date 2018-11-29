В Италии пообещали "землетрясение" на выборах в Европарламент

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Выборы в Европарламент станут "землетрясением" для Европы, где идет противодействие серьезных сил антироссийским санкциям, заявил член итальянской партии "Лига", председатель Союза промышленников и предпринимателей региона Ломбардия Жанмарко Сенна.

Выборы в Европейский парламент состоятся в мае 2019 года. Итальянская партия "Лига", входящая в правящую коалицию, и французский "Народный фронт" планируют объединиться и создать альянс для участия в выборах.

"Я уверен, выборы в Европарламент станут землетрясением для нашей старой, дорогой Европы. Там происходят противодействия серьезных сил бесполезным санкциям в отношении России. Таких людей все больше в Европе", — сказал Сенна на встрече с председателем комиссии президиума генерального совета "Единой России" по международной деятельности Андреем Климовым в ЦИК партии.

Он отметил, что больше всего от российского продовольственного эмбарго в Италии страдает северный регион Ломбардия.

"Экспорт, и импорт, и все то, что стало отсутствовать, нанесло больший удар именно по региону Ломбардия. Особенно в области сельского хозяйства, производства продуктов питания. Кроме денег были потеряны и рабочие места. Некоторые наши промышленники перевели свое производство в Россию. Мы готовы помогать этому процессу, потому что на этот есть спрос… Мы вновь хотим завоевать территорию, которая была утеряна", — добавил Сенна.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры.