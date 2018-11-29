В Британии продали самую дорогую бутылку виски в мире

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне за более чем 1,5 миллиона долларов, она стала самой дорогой бутылкой виски в мире, сообщает английский аукционный дом Christie's.Twitter аукционного дома.
По данным Christie's, виски был разлит по бутылкам в 1986 году. Из 40 бутылок, выпущенных Macallan в то время, только одна из них была расписана Диллоном. На бутылке ирландский художник изобразил исторический дом семьи Макаллан, который был построен в 1700 году. Бутылка хранится в уникальном подарочном деревянном кейсе, в нем также содержится письмо от Macallan.
В 2007 году 60-летний виски того же бренда был продан на аукционе за 75 тысяч долларов. То, как высоко возросла стоимость бутылки виски, показывает высокую прочность рынка данного напитка и то, насколько популярным для коллекционирования он стал, уверен директор по продажам вина аукционного дома Тим Триптри.