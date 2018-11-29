Украинские пограничники за сутки не пустили в страну более 30 россиян

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Более 30 граждан Российской Федерации не пустили в среду на территорию Украины, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За вчерашний день на Украину не пропущено всего 33 российских гражданина. Большая часть во время контроля не смогла подтвердить цель своей поездки на Украину. У части из них не было соответствующих документов, которые дают право на пересечение государственной границы", — сообщил Демченко в четверг в эфире телеканала " 112. Украина ".

По его словам, часть граждан, которым было отказано во въезде на Украину, ранее "незаконно посещали Крым (не через украинские пункты пропуска — ред.)". Он уточнил, что существует база данных, по которой проверяются все иностранные граждане, въезжающие на территорию Украины, анализируются их предыдущие визиты в страну и другие моменты. Пограничники также выявляют тех, кто ранее посещал Крым. Им запрещается посещение страны.

"И ранее были отказы во въезде на Украину иностранцам, среди которых были и граждане РФ, эта цифра могла составлять также несколько десятков", — заключил он.