США обвинили россиянина в мошенничестве и отмывании денег

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илью Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщило в четверг министерство юстиции США.

"Согласно обвинению, представленному суду, в период между 22 января и 2 февраля 2017 года Кульков взломал стационарный компьютер, находящийся в Питтсбургском национальном гольф-поле в Гибсонии, штате Пенсильвания, из его дома в России. Как только Кульков получил контроль над Питтсбургским национальным компьютером, он начал систематично заниматься интернет-мошенничеством, покупая и экспортируя товары из США в Барнаул, Россию", — следует из опубликованного комментария минюста.

Отмечается, что это дело ведет помощник прокурора США Джессика Либер Смолар.

"За последний год мы агрессивно расследуем и преследуем киберпреступников как внутри страны, так и за ее пределами", — заявил прокурор США Скотт Брэди.