Вашадзе не признал итоги выборов президента Грузии

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе заявил, что не признает итоги выборов.

ЦИК Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, Вашадзе — 40,48%.

"Мы не признаем эти выборы и их результаты. У нас нет президента",- заявил Вашадзе на собрании сторонников.

Он назвал прошедшие выборы "криминальным фарсом".